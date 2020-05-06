Ankara'da, boya fabrikasında yangın (1)

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesindeki boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesindeki boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Kahramankazan'da, sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi'ndeki boya fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alevleri söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA