Ankara'da, boya deposunda yangın
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Ankara'da, boya deposunda yangın

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara'da, boya deposunda yangın
01.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:00

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor. 

Kavaklı Sanayi Sitesi'nde bulunan boya deposunda, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binayı tamamen sardı. Depodan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

Manşet

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