Ankara'da Botanik Park grafitiyle renklendi
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Ankara'da Botanik Park grafitiyle renklendi

31.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:44
Ankara'da Botanik Park grafitiyle renklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve grafiti sanatçılarının iş birliğinde Botanik Park 3 boyutlu eserlerle renklendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve grafiti sanatçılarının iş birliğinde Botanik Park 3 boyutlu eserlerle renklendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca Botanik Park'ta yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında grafiti sanatçısı Atione, parkın çeşitli yerlerine 3 boyutlu sualtı çalışmaları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı iç mimarlarından Onur Saraçel, başlattıkları projeyle kent genelindeki rekreasyon alanları ve parkların sanatsal çalışmalara ve görsel bir şölene ev sahipliğini yapacağını belirtti.

Yıllar geçtikçe Botanik Park'ın bakımsızlıktan deforme olduğunu aktaran Saraçel, "Başkanlık olarak parkımızı baştan aşağı yenileme kararı aldık. Parka sadece yapısal olarak değil sanatsal anlamda da değer katmak istedik. Parkımızın çeşitli bölgelerinde grafiti sanatçımız Atione ile çalışma yürüttük. Güzel bir eser ortaya çıktı. Başkentlileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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