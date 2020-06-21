Ankara'da boşanma kavgası yaralanmayla bitti
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Ankara'da boşanma kavgası yaralanmayla bitti

ANKARA'da, eşiyle boşanma aşamasındaki Serkan Ş., kayınbabası ile kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

Ankara'da boşanma kavgası yaralanmayla bitti
21.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:09

ANKARA'da, eşiyle boşanma aşamasındaki Serkan Ş., kayınbabası ile kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. 

Olay, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi 408'inci Cadde üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Yaşar M. ve oğlu Taylan M., damatları Serkan Ş.'nin işlettiği tuhafiyeciye geldi. Üçlü arasında iddiaya göre; Serkan Ş.'nin eşinden boşanma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar M. ve Taylan M., yanlarındaki tabancayla Serkan Ş.'ye ateş etti. İki bacağından vurulan Serkan Ş., yerde kalırken kayınbabası ve kayınbiraderi, olay yerinden kaçtı. Serkan Ş., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri, olay sonrası kaçan kayınbaba ve oğlunun yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGörüntü dökümü:

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin incelemesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER- Gökhan CEYLAN/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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