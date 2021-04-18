Boşanma aşamasında olduğu eşinden kızını kaçıran baba yakalandı
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Boşanma aşamasında olduğu eşinden kızını kaçıran baba yakalandı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte dört aylık kızını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde bulunduğu sırada bebekle camdan atlayarak kayıplara karışan Levent S. yakalandı.

Başkentte dört aylık kızını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde bulunduğu sırada bebekle camdan atlayarak kayıplara karışan Levent S. yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya ilçesinde ikamet eden ve özel üniversitede akademisyenlik yapan Nergis S. (30), iki yıl önce evlendiği Levent S'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı.

Nergis S'nin, Levent S'den korunması için mahkemece tedbir kararı verildi. Baba Levent S'ye de 15 günde bir dört aylık bebeklerini refakatçiler eşliğinde görme hakkı tanındı.

Levent S, dün öğlen saatlerinde görüş hakkını ilk kez kullanmak için ailesiyle Nergis S'nin annesinin evine gitti. Baba, bebekle beraber olduğu sırada anne Nergis S. de salona yerleştirilen güvenlik kamerasıyla başka odadan onları izledi.

Levent S, bir anda salonun penceresinden kucağındaki bebekle kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, Levent S'nin peşinden gitti ancak yakalayamadı. Aile, bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Olay sonrası harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, babayı Gölbaşı ilçesinde yakaladı. Kızını kendi ailesine bıraktığı belirlenen Levent S. polis tarafından gözaltına alındı, bebek annesine teslim edildi.

Zanlının Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşinden kızını kaçıran baba yakalandı
Boşanma aşamasında olduğu eşinden kızını kaçıran baba yakalandı
Boşanma aşamasında olduğu eşinden kızını kaçıran baba yakalandı
Boşanma aşamasında olduğu eşinden kızını kaçıran baba yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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