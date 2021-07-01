Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
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Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak

Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, dün gece temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 5 binanın, yapılan incelemenin ardından yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

ANKARA'da, dün gece temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 5 binanın, yapılan incelemenin ardından yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Günebatan Sokak'taki inşaat kazısı sırasında 5 katlı Ulu Kürüz Apartmanı'nın istinat duvarı yıkıldı. Bu sırada çevre binalarda yaşayanlar, panikle kendilerini dışarıya attı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte yıkılma riski bulunan Ulu Kürüz Apartmanı ve çevresindeki Gökçen, Güler, Yediler ve Salim Demir apartmanları tahliye edildi. İnşaatı yapan müteahhit firma sahibi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İNCELEMELER SÜRÜYORToplam 46 dairenin bulunduğu 5 binada yaşayan 145 kişi, geceyi yakınları ve belediyenin misafirhanelerinde geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve Çankaya Belediyesi ekipleri, polisin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı bölgede gece boyunca çalışma yaptı. Yıkılan istinat duvarının altı iş makineleriyle dolduruldu. Dolgu işleminin tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri binaların risk analizini belirlemeye çalıştı. Ayrıca tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren de çalışmalar devam etti. Binaların yıkılıp yıkılmayacağına inceleme sonucunda karar verilecek.MÜTEAHHİDİ SUÇLADILARVatandaşlar, inşaat kazısını yapan müteahhidi suçladı. Ulu Kürüz Apartmanı'ndaki bir ev sahibi, "Dün ben uyardım. Müteahhit demiş ki; 'Bu binayı bana verin, size ikişer daire vereyim.' Bina sakinleri kabul etmemiş. Müteahhit de binanın dibine giriyor. Bir haftadır müteahhit burada uyarılıyor, dikkate alınmadı. Ben eve geldim, sonra büyük bir gürültü geldi. Orada kepçe vardı. Kepçe oraya düştü yıkıldı zannettim. Cama çıkıp baktım bina olduğu gibi yıkılıyor" dedi.500 METRE MESAFEDE 12 BİNA YIKILMIŞTIAynı mahallede nisan ayında da Günebatan Sokak'a 500 metre mesafede Açelya Apartmanı ile çevresindeki 11 bina, temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi nedeniyle tahliye edilip, yıkılmıştı.

K.B. ve S.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Caner ÜNVER/ ANKARA, -


Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak
Ankara'da boşaltılan 5 binanın akıbeti, inceleme sonrası belli olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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