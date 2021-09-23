Boş arazide erkek cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boş arazide erkek cesedi bulundu

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşam Mahallesi'nde boş arazide erkek cesedi bulundu.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşam Mahallesi'nde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Boş arazide bir kişiyi hareketsiz görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, vücudu çürümeye başlayan kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin, olay yeri yakınlarında bulunan ODTÜ Blokları'nda oturan 76 yaşındaki Ali Ahmet Karabayram'a ait olduğu tespit edildi.

Alzheimer hastası olan Karabayram'ın 2 Eylül'de hava almak için evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği anlaşıldı.

Karabayram'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu
AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi

Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi

 Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

 Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boş arazide erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:29:13. #1.12#