Boş arazide 20 ölü köpek bulundu
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Boş arazide 20 ölü köpek bulundu

28.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:41

Ankara'da, boş arazideki moloz yığını ve toprak altında 20 ölü köpek bulundu.

Ankara'da, boş arazideki moloz yığını ve toprak altında 20 ölü köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide ölü köpekleri gören semt sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

İnceleme yapan ekipler, ölü köpeklerin bazılarının üzerine moloz döküldüğünü, bazı köpeklerin de toprağa gömüldüğünü belirledi. Ölü köpekler, otopsilerinin yapılması için kaldırıldı.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri de bölgedeki molozu temizledi, boş araziye bundan sonra moloz dökülmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Köpeklerin bulunmasının ardından olay yerine gelen Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Pelin Yörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda bir katliam veya zehirlenme olup olmadığını söyleyemediklerini belirtti.

Olayın takipçisi olacaklarını kaydeden Yörük, "Bu hayvanlar sonradan mı getirilip atıldı, o tespit edilecek. Çok üzgünüz, umarım en kısa sürede olayın gerçeğini öğreniriz. Biz hayvanlarımızı sevdiğimiz, koruduğumuz için bu bölgeye koştuk. Ekipler burada, yoğun çalışma var. En kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum." dedi.

Boş arazide 20 ölü köpek bulundu
Boş arazide 20 ölü köpek bulundu
Boş arazide 20 ölü köpek bulundu
Boş arazide 20 ölü köpek bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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