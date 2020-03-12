Ankara'da borcu olan abonelerin 2 ay suyu kesilmeyecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 2 ay su kesintisine gidilmeyeceğini bildirdi.
12.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:28
Ankara Büyükşehir Belediyesi, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 2 ay su kesintisine gidilmeyeceğini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce, hijyen tedbirleri kapsamında, konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecek.
Kaynak: AA