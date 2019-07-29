Ankara'da borç-alacak kavgası: 4 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan borç-alacak kavgasında, 4 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde bulunan kafede meydana geldi. Aralarında borç-alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıya çıkan taraflar, bulvarda kavga etmeye başladı. Olayda Halis K., Okan K., Selahaddin K. ve Maruf S. tabanca ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA