Ankara'da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı

Ankara'da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11' gözaltına alındı.

16.10.2019 09:41
Ankara'da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11' gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11'i yakalanmıştır. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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