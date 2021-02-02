Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı

02.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:52

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 69 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 69 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen ve yürüyüş yapmak isteyen gruptakilere polis ekipleri, dağılmaları uyarısında bulundu.

Bu sırada güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Kovalamaca sırasında eylemcilerin bir kısmı TKP Genel Merkezi'ne girdi.

Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü.

Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için düzenlenen izinsiz gösteride 69 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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