Ankara'da bodrum katta mahsur bırakılan köpeklerden 20'si sahiplendirildi

Ankara'da bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilince el konularak tedavi altına alınan 77 köpekten 20'si Keçiören Belediyesince noter huzurunda sahiplendirildi.

Tedavisi tamamlanan köpeklerin noter huzurunda çekilen kurayla sahiplendirilmesi için Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Keçiören Belediyesince program düzenlendi.

Programın başında salondakilere, köpeklerin başından geçenlerin ve tedavi süreçlerinin anlatıldığı bir video izletildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hz. Muhammed'in, "Merhamet etmeyene, merhamet edilmez" sözünü hatırlatarak, bu hayvanların çok zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Altınok, köpeklerin fiziki tedavilerinin yanı sıra ruhsal tedavilerinin de yapıldığını bildirdi.

Tedavisi tamamlanan 20 köpeği çekilişle hak kazananlara emanet edeceklerini duyurmalarının ardından yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Altınok, "Bu köpekleri sahiplendireceğimizi duyurmamızın ardından 15 bin müracaat oldu. Müracaatlar içerisinden arkadaşlarımız hassas ve titiz bir eleme yaptı. Bunlar bizim canımız, Allah'ın yarattığı güzel varlıklar. Birçok insandan bunların dünyası daha temiz ve daha sadıklar daha da vefalılar. Bu canları sizlere emanet edeceğiz. Bunlar bizim evlatlarımız gibi. Takip de edeceğiz." dedi.

Köpeklere bakamayanlar olursa onları da geri alacaklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Bu canlara evladımız neyse onun gibi bakmalıyız. Ağır bir travma yaşadılar, o günden bugüne arkadaşlarımız aldı ilgilendi. Türkiye'nin en modern hayvan rehabilitasyon ve bakım merkezine sahibiz Keçiören Belediyesi olarak. Personellerimiz bu hayvanları kendi evladı gibi sahiplendi. Onlara güzel bir dünya sunduk hep beraber. (Hayvanların ses tellerinin alınması) Bir insan bunu yapamaz. Bu bir vahşettir. Tedavilerini yapabildiğimiz kadar yaptık, bir kısmı sevgiden havlamaya başladı ama bir kısmı ömür boyu havlayamayacak. Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarıyla bu canlar, çileden, eziyetten kurtuldu. Toplumda bu duyarlılık artıyor, inşallah can sevgimiz, köpek sevgimiz, insan sevgimiz artsın. Onlara gözünüz gibi bakın."

İlk kurayı noter huzurunda Belediye Başkanı Turgut Altınok çekti. Kurayla köpekler yeni sahiplerine teslim edildi. Kurada ismi çıkan bazı vatandaşların sevinç yaşadığı görüldü.

"Bu köpeğe bakmak için her şeyi yapacağım"

Kura sonucu köpek sahibi olanlardan Muhammed Mustafa Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, canlılara saygıdan dolayı bu köpeklerden bir tanesini sahiplenmek için başvuruda bulunduğunu belirterek, "Köpeklerimize eziyet edilmiş. Köpeklere karşı saygımız, sevgimiz her zaman var. Bu da Allah'ın yaratmış olduğu canlı. Buna da bakmamız gerektiğini düşündüğüm için sahiplenmek istemiştim. Bu köpeğe bakmak için gerekli her şeyi yapacağım." diye konuştu.

"İkinci bir kızımız oldu"

Gökçe Kağan da mutluluğunu dile getirerek, "Evlatlarımdan birisi oldu artık. Kızım çok istiyordu, biz çok istiyorduk. Hepsine içimiz acıdı. Hayvan hakları yasasının da bir an önce çıkmasını istiyoruz ki daha fazla canlarımız yanmasın. İkinci bir kızımız oldu artık onu çok güzel bir hayat bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ezra Ela isimli bir çocuk da yeni sahiplendiği köpeğine çok iyi bakacağını ve onunla oynayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan