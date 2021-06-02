Ankara'da birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın hakkında müebbet hapis istendi
Ankara'da birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Ankara'da birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Gülyeşim Kavuştuk hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Pursaklar ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de Gülyeşim Kavuştuk, dini nikahla birlikte yaşadığı Önder Çelik ve eşi Seher Çelik ile evlerinde tartışmıştı.
Kavgaya dönüşen olayda göğsünden bıçaklanan ve 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Önder Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan şüpheli Kavuştuk, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak