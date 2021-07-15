Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti Ankara'da ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyen kişiye para cezası uygulandı Ankara-Polatlı yolunda bir sürücü ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi.

Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti

Ankara'da ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyen kişiye para cezası uygulandı

ANKARA - Ankara-Polatlı yolunda bir sürücü ölü ineği otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kaydedilirken, tepkilere neden olan kişiye ise para cezası uygulandı.

Olay, Ankara-Polatlı yolunda meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, 06 AC 9617 plakalı otomobiliyle ölen ineği iple bağlayarak yoluna devam etti. Ölü ineğin otomobilin arkasında sürüklendiğini gören diğer sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüye para cezası uygularken, inek ise Karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti
Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
20 yaşındaki sapık dehşet saçtı! Genç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurdu
20 yaşındaki sapık dehşet saçtı! Genç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurdu
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da bir sürücü ölü ineği otomobilin arkasında sürükleyerek yoluna devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 03:26:33. #1.14#

title