Ankara'da bir süredir aranan genç kız bulundu
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Ankara'da bir süredir aranan genç kız bulundu

12.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:46
Ankara'da bir süredir aranan genç kız bulundu

Ankara'da ailesiyle yaşadığı evden yaklaşık iki hafta önce ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan genç kız polis ekiplerince bulunarak, ailesine teslim edildi.

Ankara'da ailesiyle yaşadığı evden yaklaşık iki hafta önce ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan genç kız polis ekiplerince bulunarak, ailesine teslim edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinden çıktığı 31 Aralık 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Elif Keskin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Çankaya'da bir arkadaşının evinde bulundu.

Genç kız ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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