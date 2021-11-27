Ankara'da bir siteye giren 2 kadın hırsız yakayı ele verdi - Haberler
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Ankara'da bir siteye giren 2 kadın hırsız yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da bir siteye giren 2 kadın hırsız yakayı ele verdi -Sitede yaşayan bir kadının ve site görevlisinin dikkati hırsızlığı önledi Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçtiğimiz Temmuz ayında, 3 kadın hırsızın dadandığı bir siteye giren 2 kadın hırsız, bu defa hiçbir şey soyamadan yakayı ele verdi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da bir siteye giren 2 kadın hırsız yakayı ele verdi

-Sitede yaşayan bir kadının ve site görevlisinin dikkati hırsızlığı önledi

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçtiğimiz Temmuz ayında, 3 kadın hırsızın dadandığı bir siteye giren 2 kadın hırsız, bu defa hiçbir şey soyamadan yakayı ele verdi.

Olay 14.00 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki Şen Sitesi A blokta meydana geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında, 3 kadın hırsızın dadandığı bir siteye giren 2 kadın hırsız, bu defa hiçbir şey soyamadan yakalandı.

Sitede yaşayan bir kadın ve site görevlisinin dikkati hırsızlığı önledi

Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan hırsızlığın aynı şekilde gerçekleştiğini fark eden site sakini bir kadın ile site görevlisi gizlice polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kadın hırsızı suçüstü yaparak yakaladı.

Ankara'da bir siteye giren 2 kadın hırsız yakayı ele verdi

Ankara'da bir siteye giren 2 kadın hırsız yakayı ele verdi

Ankara'da bir siteye giren 2 kadın hırsız yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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