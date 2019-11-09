Ankara'da bir restoranda çıkan "yan bakma" kavgasını güvenlik görevlisi havaya ateş ederek...

09.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:54

Başkentte iki grup arasında çıkan kavgayı, güvenlik görevlisi beylik tabancasıyla havaya ateş ederek sonlandırdı.

Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'ta, yaygın bir fast food zincirinin şubesinde yaşları 15-18 arasında değişen iki grup arasında "yan bakma" tartışması çıktı.

Restoran çalışanları tarafından bahçeye çıkarılan kişiler arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların, masa ve sandalyeleri birbirlerine atmasıyla diğer müşteriler paniğe kapılarak kaçıştı.

Bu sırada restoranın bahçesinde arkadaşıyla oturan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen kişi, kavgayı ayırmak için beylik tabancasını çekerek havaya bir el ateş etti.

Bunun üzerine kavga son bulurken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazıları hafif şekilde yaralanan taraflar ile güvenlik görevlisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA