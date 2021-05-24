Ankara'da bir minibüsün içinden 30 düzensiz göçmen çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da bir minibüsün içinden 30 düzensiz göçmen çıktı

Ankara'da bir minibüsün içinden 30 düzensiz göçmen çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te ihbar üzerine durdurulan bir minibüste farklı uyruklardan olduğu belirlenen 30 düzensiz göçmen ile kaçakçılığını yapan bir kişi yakalandı.

Başkent'te ihbar üzerine durdurulan bir minibüste farklı uyruklardan olduğu belirlenen 30 düzensiz göçmen ile kaçakçılığını yapan bir kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir minibüste 18'i Afganistan, 11'i Pakistan ve biri Suriyeli olmak üzere toplamda 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaçak yollarla yurda girişini sağlayan M.A. isimli şahıs da aynı minibüste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar Meltem Miraloğlu
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da bir minibüsün içinden 30 düzensiz göçmen çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 13:51:51. #1.11#

title