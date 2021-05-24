Ankara'da bir minibüsün içinden 30 düzensiz göçmen çıktı

Başkent'te ihbar üzerine durdurulan bir minibüste farklı uyruklardan olduğu belirlenen 30 düzensiz göçmen ile kaçakçılığını yapan bir kişi yakalandı.

Başkent'te ihbar üzerine durdurulan bir minibüste farklı uyruklardan olduğu belirlenen 30 düzensiz göçmen ile kaçakçılığını yapan bir kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine durdurulan bir minibüste 18'i Afganistan, 11'i Pakistan ve biri Suriyeli olmak üzere toplamda 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaçak yollarla yurda girişini sağlayan M.A. isimli şahıs da aynı minibüste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı