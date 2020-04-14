Ankara'da bir mahalleye giriş-çıkışlar kısıtlandı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Velihimmetli Mahallesi'nde kontrollü giriş ve çıkış başladı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Velihimmetli Mahallesi'nde kontrollü giriş ve çıkış başladı.

Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesi'nde bir market sahibinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede kontrollü giriş-çıkış uygulaması başlatıldı. Sağlık personellerinin ve diğer görevli personellerin giriş ve çıkış yaptığı mahallenin yollarına barikat kurularak, güvenlik güçleri önlem aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA