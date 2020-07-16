Ankara'da bir mahalle karantinaya alındı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan muhtar ve annesinin yaşadığı mahalle, karantinaya alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan muhtar ve annesinin yaşadığı mahalle, karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir mahallenin muhtarı ve annesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için mahallede karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışını kapattı, sağlık ekipleri mahallede önlem aldı.

Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle muhtarı ile annesinin evlerinde gözlem altında tutulduğunu, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanacağını söyledi.

Kaynak: AA