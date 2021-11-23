Ankara'da bir kişi köpeği tasmasıyla darp etti

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi sahibi olduğu iddia edilen köpeğe, tasmasıyla defalarca vurdu. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ile görüntülendi.

Olay; Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacılar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi kendi köpeğine tasma ile defalarca vurdu. O esnada mahalle sakinleri duruma tepki göstererek cep telefonu kamerasıyla o olayları anbean kaydetti. - ANKARA

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