Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Ankara'da, kanser hastası karısını kravatla boğarak öldürdükten sonra silahla intihar girişiminde bulunan ve hastanede tedavi altına alınan Mehmet Y, hayatını kaybetti.

Ankara'da, kanser hastası karısını kravatla boğarak öldürdükten sonra silahla intihar girişiminde bulunan ve hastanede tedavi altına alınan Mehmet Y, hayatını kaybetti.

AA muhabirinin, emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mehmet Y. (80), sabah saatlerinde oğlu Erkut Y'yi telefonla arayarak helallik istedi.

Erkut Y, telefon görüşmesinin ardından annesiyle babasının yaşadığı Keçiören Şenlik Mahallesi'ndeki eve gitti.

Eve giren Erkut Y, annesi Hamiyet Y'nin (74) öldüğünü, babasının ise başından yaralı olduğunu gördü. Onun ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Mehmet Y'yi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Mehmet Y, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mehmet Y'nin olay yerinde, oğlunun irtibat numarası ile "Beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamiyet Y'ye bu ay başında karaciğer kanseri tanısı konulduğunu ve ihtiyaçlarının eşi Mehmet Y. tarafından karşılandığını belirledi.

Emekli asker olduğu öğrenilen Mehmet Y'nin, eşini kravatla boğarak öldürdüğü, ardından da silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika: Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Seda Bakan Seda Sayan İrem Derici
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:18:50. #1.15#

title