Son Dakika! Ankara'da Hareketli Dakikalar: Eşini Pompalı Tüfekle Rehin Aldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eşini pompalı tüfekle binada rehin aldı. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polisin şüpheliyi ikna için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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