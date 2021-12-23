Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı - Haberler
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Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı Ankara'nın Çankaya ilçesinde aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı. O anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. İddialara göre, Yasemin E. adlı bir kadın satın aldığı ilacı iade etmek istedi. Eczası Meryem K. ise iade işlemi için Yasemin E.'den kartını istedi. Yasemin E. ise kartını vermek istemediğini belirterek hakaretler savurmaya başladı. Eczacı Meryem K. ise kendisini hakaret etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Yasemin E. bilgisayar monitörünü ve eczacı Meryem K.'ya yumruk attı. Meryem K. ise eliyle güvenlik kameralarını göstererek herşeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Ancak bu duruma aldırış etmeyen Yasemin E. ise araya giren Eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye tekme attı. Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Saldırı anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Son Dakika Haberleri

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