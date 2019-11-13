Ankara'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

13.11.2019 00:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:14

Ankara'da kayıp olarak aranan bir kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Çubuk ilçesinde yaşayan inşaat ve emlak işiyle uğraşan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'dan bir gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerinde Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir araziye gittiklerinde bıçakla öldürülen Aydoğan'ın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA