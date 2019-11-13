Ankara'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
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Ankara'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da kayıp olarak aranan bir kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

13.11.2019 00:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:14
Ankara'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

'da kayıp olarak aranan bir kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

ilçesinde yaşayan inşaat ve emlak işiyle uğraşan 49 yaşındaki Bekir 'dan bir gündür alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerinde Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir araziye gittiklerinde bıçakla öldürülen Aydoğan'ın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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