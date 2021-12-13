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Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı

Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte, hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Başkentte, hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sibel E. (28), Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 915. Sokak'taki ikametinin önünde eski eşi Ercan B'nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun yedi yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerince götürüldüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sibel E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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