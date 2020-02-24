Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu
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Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 276 şüpheli yakalandı.

24.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:29
Ankara'da bir haftalık narkotik bilançosu

ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 276 şüpheli yakalandı.


Uyuşturucu satıcılarına geçit vermeyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 279 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler üzerinde ve operasyon noktalarında yapılan aramalarda 16 kilogram eroin, 2,7 kilogram skunk maddesi, 2,5 kilogram esrar, 2 bin adet captagon hap ve bin 160 adet extacy hap ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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