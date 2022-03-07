Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı
AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.
Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 28 Şubat - 6 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 352 zanlıdan 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Cankut Taşdan - Güncel