Ankara'da bir haftada bin 45 kişiye 'maske' cezası
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Ankara'da bir haftada bin 45 kişiye 'maske' cezası

Ankara Valiliği, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 45 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ankara'da bir haftada bin 45 kişiye 'maske' cezası
06.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:05

Ankara Valiliği, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 45 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 45 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulamak zorunda kaldık" denildi. Ayrıca maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği de vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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