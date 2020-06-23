Ankara'da bir haftada 25 kaçakçılık şüphelisi yakalandı Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 15-21 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 19 bin 761 elektronik eşya, 19 bin 660 muhtelif eşya, 9 bin 400 makaron, 910 paket sigara, 556 kilogram kıyılmış tütün, 1602 ilaç ile 6 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaynak: AA