Ankara'da bir haftada 231 bin sahte içki ve sigara bandrolü ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 230 bin 868 sahte içki ve sigara bandrolü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15-21 Kasım'da sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 7 milyon 430 bin boş, 152 bin dolu makaron ile 230 bin 868 sahte sigara ve alkol bandrolü, 41 bin 78 litre karışımlı akaryakıt, 34 bin 110 muhtelif kaçak eşya, 1090 paket kaçak sigara, 692 kilo kıyılmış tütün, 398 yabancı menşeili GSM hattı, 190 tıbbi ilaç, 88 sikke, 67 litre sahte içki, 12 cep telefonu, 2 hava kompresörü ve bir sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Denetim ve operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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