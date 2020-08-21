Ankara'da bir grup kadın, SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıp satıyor
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Ankara'da bir grup kadın, SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıp satıyor

ANKARA'da gönüllü bir grup kadın, çocuklarıyla birlikte, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Doğu ve Gökalp bebeklerin tedavi masraflarına katkı sağlamak için kolye yapıp, satmaya başladı.

Ankara'da bir grup kadın, SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıp satıyor
21.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:33
ANKARA'da gönüllü bir grup kadın, çocuklarıyla birlikte, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Doğu ve Gökalp bebeklerin tedavi masraflarına katkı sağlamak için kolye yapıp, satmaya başladı. Kadınlardan Şebnem Saatçiler, "Biz insanları yardımlaşmaya teşvik etmek için bu yola çıktık" dedi. 

Çankaya ilçesinde yaşayan Şive ve Çetin Ülker çiftinin bebekleri, SMA hastası 1 yaşındaki Doğu ile Bursa'da yaşayan Sefa ve Yelda Küçük çiftinin oğulları SMA hastası 22 aylık Gökalp'in, ABD'de gen tedavisi görebilmesi için sosyal medyada yardım kampanyaları başlatıldı.

Çankaya'da bir araya gelen gönüllü kadınlar, tedavileri için yaklaşık 2,5 milyon dolar gerektiği belirtilen Doğu ve Gökalp için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için kendi aldıkları malzemeler ile kolye yapmaya başladı. Kadınlar, çocuklarının da desteği ile yaptıkları kolyeleri yine sosyal medya üzerinden sattı. Kadınların yaptığı ürünlerin 3 günlük satışından 500 dolar gelir elde edildiği belirtildi.'SOSYAL FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'Kadınlardan Şebnem Saatçiler, Doğu ve Gökalp'in durumunun çok içe dokunan bir durum olduğunu söyledi. Saatçiler, "Biz oraya para bağışında bulunabilirdik; ama biz bir şeyler üreterek katkıda bulunmak istedik. İnsanları yardımlaşmaya teşvik etmek için bu yola çıktık. Pandemi sürecinde hepimiz kapandık, evlerdeyiz, paradan tasarruf ediyoruz, sosyal ilişkilerden tasarruf ediyoruz; ama iyilikten, vicdanlı olmaktan, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmekten tasarruf etmemeliyiz. Doğu ve Gökalp için 300-500 lira bağışta bulunabilirdik; ama biz o parayla boncuklar, tülbentler aldık ve kolye yapıyoruz. Yaptığımız bir kolyenin bedeli 30 lira. Ama isteyen 200 lira verir bir kolye alır, isteyen 60 lira verir 2 kolye alır. Biz bir katkı, bir sosyal farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu işe çocuklarımızı da kattık. Bu çocuklar parklarda, kahvelerde oturuyor olabilirlerdi. Onlara da bir temel oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. 'HERKESİN BU İŞE ORTAK OLMASI GEREKİYOR'Saatçiler, Doğu ve Gökalp'in tedavi giderleri için 2,5 milyon dolar gerektiğini ve bu durumu sosyal medyadan öğrendiklerini anlatarak, "Kimisi bir hırka ördü bağışladı, kimisi üç günlük ekmek satışını bu kampanyaya bağışlıyor. Meblağ çok büyük, bizim yaptığımız bu katkıyla olmaz, bu meblağa Gökalp yaklaştı; ama Doğu'nun daha çok paraya ihtiyacı var. Ben istiyorum çıkarsın birisi bin dolar, 2 bin dolar bağış yapsın, biz de karşılığında bir kolye yollayalım, bir farkındalık yaratalım, bir çocuğu gülümsetelim. Çünkü iki anne çocuğu için geri sayım yapıyor. Bu çok içe dokunan bir şey. 3 gündür kolye yapmaya başladık ve 500 dolar kazandık, bin doları kısa sürede buluruz; ama maalesef bu meblağlar yetmez, herkesin bu işe ortak olması gerekiyor" diye konuştu. 

12'nci sınıf öğrencisi Mısra Baş da (17) böyle bir projeye dahil oldukları için mutlu olduğunu belirterek, "Belki paranın tamamını bizim kolyelerimizle karşılayamayız fakat bizim sayemizde 5 insan bile duysa bu kampanya adına büyük bir yol kat etmektir" dedi.


- Ankara

Kaynak: DHA

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