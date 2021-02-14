Ankara'da bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Güdül ilçesindeki bir evde çıkan yangında, 54 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emirler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nuh Yıldırım, hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Güdül Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak