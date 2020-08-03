Ankara'da bir evde çıkan yangın 3 ev ve 1 kamyonete sıçradı Çubuk ilçesinde bir evde çıkan, yanındaki 3 eve ve park halindeki bir kamyonete sıçrayan yangında bir kişi yaralandı.

Çubuk ilçesinde bir evde çıkan, yanındaki 3 eve ve park halindeki bir kamyonete sıçrayan yangında bir kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde sabaha karşı Erol Arslan'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, alevler evin yanındaki Muammer Arslan, Ahmet Arslan ve Mistik Geyik'e ait evler ile Durali Yılmaz'a ait park halindeki 06 HC 3209 plakalı kamyonete de sıçradı.

Yangına Çubuk Orman İşletme Şefliği ile Çubuk İtfaiye İstasyonu ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da katıldığı çalışma sonucu söndürlen yangında Erol Arslan hafif şekilde yaralandı.

Yangın nedeniyle 4 ev ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yangın sonrası olay yerine giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA