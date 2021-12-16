Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı - Haberler
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Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı AnkaraAnkara'nın Sincan ilçesinde, içinde müşterilerin olduğu sırada, bir künefeci dükkanın asma tavanının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

ANKARA - Ankara Ankara'nın Sincan ilçesinde, içinde müşterilerin olduğu sırada, bir künefeci dükkanın asma tavanının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal caddesi üzerinde bulunan bir künefeci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içinde müşterilerin olduğu sırada bir künefeci dükkanın asma tavanı çöktü. Asma tavanın çökmesi üzerine içeride bulunan müşteriler korkuyla kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil servis ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise asma tavanı çöken dükkanda kimsenin olup olmadığı kontrol ederek dükkan ve çevresinin güvenliği sağladı.

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Ankara'da bir künefeci dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı

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