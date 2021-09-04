Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu
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Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu Çatlaklar nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı Ankara Sincan'da 4 katlı binanın zemin katındaki bir dairede taşıyıcı kolonlarında oluşan çatlaklıklar sebebiyle bina tahliye edildi.

Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu

Çatlaklar nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı

ANKARA - Ankara Sincan'da 4 katlı binanın zemin katındaki bir dairede taşıyıcı kolonlarında oluşan çatlaklıklar sebebiyle bina tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sincan ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Emek Sitesinde meydana geldi. Zemin katta bulunan 6 numaralı dairenin taşıyıcı kolonlarında oluşan büyük çatlaklar ve kopmalar sebebiyle bina sakinleri tahliye edildi. Bina sakinleri yetkililerin ve belediye ekiplerinin yönlendirdiği Şefkat evlerine ve yakınlarının evine gittiler. Sincan Kaymakamı ve Sincan Belediye Başkan yardımcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundular.

Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Barın, " Gerekli müdahaleler yapıldı. Bina boşaltıldı ve güvenlik tedbiri alındı. İnsanlarımız akrabalarının yanlarına ve şefkat evlerine yerleştirildi. Biz binayı mühürledik ve yarın da diğer işlemler başlıyor. Büyük ihtimalle riskli bina yapısına girip vatandaşlarımız haklarını alarak, süreç tamamlanacaktır. Kolonlarda oluşan çatlaklar daha önceden varmış fakat bize bildirilmemiş. Aniden beton düşmüş ve iyice patlamış" ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu
Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu
Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu
Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu
Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu
Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu
Ankara'da bir binanın taşıyıcı kolonunda oluşan çatlaklar korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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