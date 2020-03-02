Ankara'da bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
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Ankara'da bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Başkentte, bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

02.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:04
Ankara'da bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Başkentte, bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Mahallesinde bir apartmanın garajında patlama meydana geldi.

Patlamada garajda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Garaj ve çevresinde maddi hasar oluştu.

Polis, patlamanın nedeninin belirlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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