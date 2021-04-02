Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı
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Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı

ANKARA'da koronavirüsle mücadele kapsamında, Almanya'dan getirilen BioNTech aşısının uygulanmasına başlandı.

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ANKARA'da koronavirüsle mücadele kapsamında, Almanya'dan getirilen BioNTech aşısının uygulanmasına başlandı.

Türkiye'nin Almanya'dan getirttiği 2,8 milyon doz BionTech aşısının ilk dozları uygulanmaya başlandı. Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmak isteyenler, yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, hastane önünde sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Sırası gelenlere BioNTech aşılarının ilk dozları uygulandı.

Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı
Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı
Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı
Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı
Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı
Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı
Ankara'da BioNTech aşısının uygulanması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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