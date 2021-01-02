Ankara'da bina otoparkında 3 genç ölü bulundu (2) - Yeniden

Ankara'da bina otoparkında 3 genç ölü bulundu (2) - YenidenANKARA'da Hüseyin Şahinoğlu (25) oturduğu binanın kapalı otoparkında arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç (24) ile birlikte ölü bulundu.

Ankara'da bina otoparkında 3 genç ölü bulundu (2) - Yeniden

ANKARA'da Hüseyin Şahinoğlu (25) oturduğu binanın kapalı otoparkında arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç (24) ile birlikte ölü bulundu. Ankara Valiliği, ilk incelemede gençlerin alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Pursaklar ilçesinde ?Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı binada oturan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu, dün saat 16.00 sıralarında arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç ile buluştu. 3 arkadaş, akşam saatlerine doğru binanın altındaki kapalı otoparkına girip, Hüseyin Şahinoğlu'nun 06 KMS 15 plakalı otomobilinde alkol almaya başladı. Saat 08.00 sıralarında binada oturan Şahinoğlu'nun komşusu, otoparka girdiğinde 3 genci otomobilin yanında yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde gençlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.ISINMAK İÇİN OTOMOBİLİ ÇALIŞTIRMIŞLARPolis ekipleri, binan çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Hüseyin Şahinoğlu'nun otomobili ile birlikte 2 otomobilin bulunduğu otoparkta inceleme yapıldı. İki otomobilin de motor kaputlarının açık olduğu belirlendi. Ayrıca Şahinoğlu'nun aracının çalışır vaziyette bırakıldığı ancak bir süre sonra kendiliğinden stop ettiği belirlendi. Şahinoğlu'nun aracında alkol şişeleri de bulundu. İlk inceleme sonunda gençlerin zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi. Isınmak için otomobili çalıştırdıkları tahmin edilen Şahinoğlu ve iki arkadaşının, alkol ya da egzozdan çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi.3 gencin cesedi, incelemenin tamamlanması ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otoparktaki iki otomobil de detaylı inceleme için kurtarıcılara yüklenerek emniyete götürüldü. Öte yandan ölen gençlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.VALİLİK: KESİN ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİDE BELİRLENECEKAnkara Valiliği, 3 gencin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "02.01.2021 günü saat 08.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonucu Pursaklar ilçesi, Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş, 112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise otoparka gidildiğinde, 2 aracın kaputunun açık olduğunun görüldüğü belirtilerek, "İlk belirlemelere göre şahısların zehirlenmeye bağlı hayatlarını kaybettikleri değerlendirilmekte birlikte, tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Ferhat EKİNCİ-Onur Can KANKAL/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı