Ankara'da bin araçlık "Kudüs'e Destek" konvoyu
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Ankara'da bin araçlık "Kudüs'e Destek" konvoyu

Ankara'da bin araçlık 'Kudüs'e Destek' konvoyu
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yaklaşık bin araçtan oluşan "Kudüs'e Destek" konvoyuna katılan vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etti.

Başkentte sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yaklaşık bin araçtan oluşan "Kudüs'e Destek" konvoyuna katılan vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını protesto etti.

Türkiye genelinde saat 19.30'da başlayan Kudüs konvoyuna Ankara'da da yoğun katılım oldu. İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Kudüs Şurası, Memur Sen başta olmak üzere çeşitli STK'ların desteğiyle düzenlenen eylemde araçlarıyla katılımcılar, Samsun yolundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı Ahmet Şanver, İsrail'in ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda devam ettirdiği saldırılarda; 60'ı çocuk 200'e yakın Filistinlinin şehit olduğunu ve binlercesinin de yaralandığını, dünyanın büyük çoğunluğunun yapılanlara sessiz kaldığını söyledi. Şanver, "İş birlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, Siyonizm'in kölesi olmuş ülkeler gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler, kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer almaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır." ifadelerini kullandı.

Şanver şöyle devam etti:

"Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir noktasından Filistinli kardeşlerimize destek mesajları gelmekte, hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar, ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail'in terörist olduğunu haykırmaktadır. Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceklerini anlayan zalimler, azgınlıklarını şiddetlendirmiştir. Tüm azgınlıklarına, şiddetli saldırılarına rağmen ise yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır; O da Allah'a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah'tan başka güç yoktur. Terör örgütü İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail'e, Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Bu kutlu yolculukta milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak başlattığımız Büyük Kudüs Konvoyu, şu anda tüm Türkiye'de 81 ilde gerçekleştirilmekte ve dualarımızla Filistin'de özgürlük için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı tüm Türkiye'de kardeşlerimiz göstermektedir."

Başlatılan mücadelenin, Kudüs başka olmak üzere, İslam beldeleri Siyonizmden kurtulana kadar devam edeceğini belirten Şanver, "Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan kardeşlerimize, Özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin." dedi.

Basın açıklaması sonrası hareket eden yaklaşık bin araçlık konvoy, şehrin çeşitli bölgelerini dolaştıktan sonra Çankaya'da bulunan İsrail Büyükelçiliği konutu önüne geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı konut önünde ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile slogan atan ve korna çalan katılımcılar, daha sonra Melike Hatun Camii önüne geldi.

Burada şehitler için dua eden katılımcılar daha sonra pandemi tedbirleri nedeniyle eylemlerine son verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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