Ankara'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte Ankara'da taraftarlar Kızılay yerine farklı yerlerde kutlamalar gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte Ankara'da taraftarlar Kızılay yerine farklı yerlerde kutlamalar gerçekleştirdi.

Ankara Emniyeti'nin Kızılay civarında önlem alması nedeniyle Beşiktaş taraftarları Sokullu ve Etlik mahallerinde kutlamalar yaptı. Araçla kutlamalara izin verilirken, özellikle Etlik mahallesinde taraftarlar trafiği kapatarak şampiyonluk sevinci yaşadılar. Ankara polisi ilk etapta taraftarlara izin verdi ancak araçlardan inilince ceza kesmeye başladı. Ceza yiyen araç sahipleri araçlarına dönerken, sokaklarda olan taraftarlar da polislerin uyarıları sonucunda evlerine dağıldı. Yaklaşık iki saat süren şampiyonluk kutlamaları saat 00: 30'da sona erdi ve Ankara sokakları yeniden sessizliğe büründü. Herhangi bir olayın yaşanmadığı şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarının hiçe sayılması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA