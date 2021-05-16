Ankara'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

Ankara'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte Ankara'da taraftarlar Kızılay yerine farklı yerlerde kutlamalar gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte Ankara'da taraftarlar Kızılay yerine farklı yerlerde kutlamalar gerçekleştirdi. 

Ankara Emniyeti'nin Kızılay civarında önlem alması nedeniyle Beşiktaş taraftarları Sokullu ve Etlik mahallerinde kutlamalar yaptı. Araçla kutlamalara izin verilirken, özellikle Etlik mahallesinde taraftarlar trafiği kapatarak şampiyonluk sevinci yaşadılar. Ankara polisi ilk etapta taraftarlara izin verdi ancak araçlardan inilince ceza kesmeye başladı. Ceza yiyen araç sahipleri araçlarına dönerken, sokaklarda olan taraftarlar da polislerin uyarıları sonucunda evlerine dağıldı. Yaklaşık iki saat süren şampiyonluk kutlamaları saat 00: 30'da sona erdi ve Ankara sokakları yeniden sessizliğe büründü. Herhangi bir olayın yaşanmadığı şampiyonluk kutlamalarında pandemi kurallarının hiçe sayılması dikkat çekti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Beren Saat Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Arda Turan Mesut Özil Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 01:02:12. #1.16#

title