Ankara'da berber dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) YAKINLARI HASTANEYİ BASTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAHSUR KALDIKeçiören ilçesi Osmangazi Mahllesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak hastaneye kaldırılan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdı.

YAKINLARI HASTANEYİ BASTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAHSUR KALDI

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahllesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak hastaneye kaldırılan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar içeride mahsur kaldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin olay hakkında bilgi aldığı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada, Ahmet Ö. hayatını kaybederken, Fırat Ö. de yaralanmıştı.

Caner ÜNVER, Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER