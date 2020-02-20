Ankara'da BELMEK esintisi

20.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:30

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı BELMEK Keçiören Eğitim Bölgesi üyelerinin eserleri, "Ankara Esintisi" adlı sergi ile Başkentlilerle buluştu. Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde 28 Şubat'a kadar açık kalacak sergide BELMEK kursiyerlerinin yaptığı 22 branştaki el emeği göz nuru eserler büyük ilgi görüyor.



El emeği göz nuru eserlerin bir araya geldiği "Ankara Esintisi" adlı sergiyle Başkentlilerin karşısına çıkan BELMEK Keçiören Eğitim Bölgesi kursiyerleri, vatandaşlardan tam not aldı. Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde düzenlenen ara dönem karma serginin açılışına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.



Profesyonel sanatçılara taş çıkartıyorlar



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı BELMEK Keçiören Eğitim Bölgesi kursiyerlerinin resimden seramiğe, deri ve gümüş işlemeciliğinden ahşap oymacılığına, kıyafet tasarımdan nakışa kadar 22 branştan oluşan eserleri büyük beğeni topladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının müzik dinletisi eşliğinde, yerli ve yabancı davetlilerle birlikte sergiyi gezen Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, kadınların üretmesini teşvik eden BELMEK kurslarının önemli başarılara imza attığını ve kursiyerlerin profesyonel sanatçılarla yarışan eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Ankara Esintisi sergimizin en temel özelliği eserlerin el emeği göz nuru olması ve Ankara'mızla ilgili bir hikayesi olması. Ürünlerin tamamının Ankara'yı hatırlattığını görüyoruz. Ankara'dan yurt dışına hatta il dışına giden hemşehrilerimize yanlarında hediye olarak BELMEK kursunda tasarlanan eserleri alabileceklerini göstermiş olduk. Bu tür çalışmaların Ankara ekonomisi ile turizmine katkı sağlayacağına inandık ve bunun başarılacağını da bu sergide göstermiş olduk."



BELMEK kurslarında aldıkları eğitim sayesinde güzel eserler ortaya çıkardıklarını belirten Emel Güldeniz, "Öncellikle Büyükşehir Belediyesine bize bu imkanları verdiği için teşekkür ederiz. Bankadan emekli olduktan sonra 3 yıldır bu kursa katılıyorum. Kilden heykel rölyef yapıyoruz, toprakla uğraşarak stresimizi de atıyoruz. Kadınlar evde oturacaklarına bu tür oluşturucu işlerle uğraşabilirler. Bir hocamızın dediği gibi 'Yetenek işin başına geçmeyince belli olmuyor'. Kimse benim yeteneğim yok diye düşünmesin. Hanımlara Belediyemizin kurslarına gitmelerini öneriyorum" dedi.



"3 yıldır cam mozaik kursuna gidiyorum"



Cam mozaik sanatıyla yakından ilgilendiğini anlatan kursiyerlerden Songül Çerkez de, "3 yıldır cam mozaik kursuna gidiyorum. Yaptığım tablonun bu sergide yer almış olmasından ve ilgi görüyor olmasından onur duyuyorum. Yapması çok zor ama cam mozaik ile kendimi keşfettim. El emeği eserlerimizin burada sergileniyor olmasına imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.



"Tuval üzerinde yağlı boya resimler yapıyorum"



Osmanlı İş Merkezi'nde BELMEK yağlı boya resim kursuna katıldığını söyleyen Saadet Çoban ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:



"Tuval üzerinde yağlı boya resimler yapıyorum. Ev hanımı olarak bir şeyler başarmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok memnunuz, tüm emeği geçenlere, hocalarımıza teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA