Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı
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Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı

Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da, yol verme kavgası yüzünden tartıştığı otobüs şoförüne yanındaki tabanca ile ateş eden otomobil sürücüsü Güven D.(37), düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANKARA'da, yol verme kavgası yüzünden tartıştığı otobüs şoförüne yanındaki tabanca ile ateş eden otomobil sürücüsü Güven D.(37), düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Olay, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesinde saat 17.00 sularında meydana geldi. 16 LE 123 plakalı otomobil ile hareket halinde olan Güven D., Ahi Mesud Bulvarında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Güven D., yanında bulunan tabancayı çıkartarak EGO otobüsüne ateş etti. Olay sonrası otomobiline binen Güven D., hızla bölgede uzaklaştı. 

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDIİhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, otobüs kamerası üzerinde yaptıkları incelemede otomobildeki kişinin Güven D. olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli, emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Güven D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Olay esnasında alkollü olduğunu, otobüs şoförünün yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden kaçtığını ve Kırıkkale'ye doğru yola çıktığını emniyetteki ifadesinde belirten Güven D., olayda kullandığı tabancayı ise otomobilin camından attığını, yerini hatırlamadığını ve daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek Sincan'a döndüğünü aktardı. 

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı
Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı
Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı
Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden şüpheli operasyonla yakalandı - Haberler
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