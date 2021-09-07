Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden kişi gözaltına alındı

Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Sincan ilçesinde şoförü ile tartıştığı belediye otobüsüne, yanında bulunan silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan zanlı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Sincan ilçesinde şoförü ile tartıştığı belediye otobüsüne, yanında bulunan silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan zanlı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Güven D. (37) 16 LE 123 plakalı aracıyla seyir halindeyken Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı Hastane Üst Geçidi altında, trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile tartıştı.

Şoföre öfkelenen Güven D, yanında bulunan tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, zanlının aracının plaka bilgileri üzerinden yaptıkları araştırmada, otomobilin Güven D'nin eşi S.D'ye ait olduğunu belirledi. S.D'ye ulaşan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Güven D'de olduğu bilgisi üzerine, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, Plevne Mahallesi Bosna Caddesi'nde gözaltına alındı.

Polise verdiği ifadede hakkındaki suçlamayı kabul eden Güven D, yol verme tartışması nedeniyle EGO otobüs şoförüne üzerindeki silahla ateş ettiğini, şahsın yaralanmış olabileceği korkusuyla olay yerinden aracıyla uzaklaştığını; alkollü olduğunu, olay yerinden ayrıldıktan sonra Kırıkkale'ye gitmek için otobana çıktığını, otobanda seyir halindeyken aracının camını açarak olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını ancak attığı yeri hatırlamadığını, daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçip Sincan'a döndüğünü" belirtti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Hamid Karzai Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Derya Şensoy Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Balotelli Salih Uçan Çağdaş Atan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara'da belediye otobüsüne ateş eden kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 02:16:08. #1.16#

title