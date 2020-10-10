Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)
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Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)

10.10.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:56
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)

ANKARA'da kontrolden çıkan belediye otobüsü, üst geçit asansörüne çarptı.

ANKARA'da kontrolden çıkan belediye otobüsü, üst geçit asansörüne çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.


Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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