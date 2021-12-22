Ankara'da belediye otobüsü, bariyere çarptı: 24 yaralı (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kaza sonrası bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Alkaş, kazanın saat 08.00 sıralarında meydana geldiğini belirtip, "İlk belirlemelere göre 24 yaralımız var. 20 yaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bu mevkiye gelmesinden sonra hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerimiz gelmeden önce de 4 yaralımız hastanelere sevk edilmiş. Hastanelerdeki yaralıların durumunu takip ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu çok yönlü olarak ve titizlikle araştırılacaktır. Şu an şoförümüz şokta olduğu için çok net bilgiler alamadık. Konu titizlikle değerlendirilecek. Şimdilik can kaybı yok" dedi.Öte yandan kazanın ardından otobüs şoförü Yıldırım Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Son Dakika Haberleri

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