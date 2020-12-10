Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı (3)
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Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı (3)

10.12.2020 00:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:49
Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı (3)

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBESTOlay sonrası gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Olay sonrası gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, belediye çalışanı R.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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