Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı (3)
10.12.2020 00:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:49
3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBESTOlay sonrası gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST
Olay sonrası gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, belediye çalışanı R.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı