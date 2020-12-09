Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı (2)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BAHSEDİLEN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye çalışanın karıştığı narkotik soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, suça karıştığı belirtilen kişinin sokağa çıkma yasağında kullandığı görevli kartlarından birinin eski tarihli, birinin ise sahte olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Güncel sokağa çıkma yasağı kapsamında şahsın suç tarihinde izinli sayılabilmesi için bilgilerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ankara Valiliği'ne bildirilmediği ve böyle bir izin alınmadığı, şahsın kullandığı aracın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, hususunu bilgilerinize sunarız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin adı geçen her duruma 'mal bulmuş mağribi' gibi yorum yapan sosyal medya trollerinin, havuz medyasının ve trol başının yalan beyanları her zaman olduğu gibi doğrular karşısında kaybetmeye mahkum olmuştur. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş yönetiminde 32 bin personeli ile kente hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kanunlara göre hareket eden, şeffaflık ilkesini şiar edinmiş bir devlet kurumudur. Bahsedilen şahsın işten çıkarılma işlemleri tamamlanmıştır. Ülkemizde yüzyılın parselleme, FETÖ terör örgütü ile iş tutma ve talan organizasyonuna öncülük eden şahıslar, bu tip niteliksiz girişimleri ile üzerlerine yapışmış suçlardan arınamayacak, aziz milletimizin vicdanının ardından hukuk nezdinde de er ya da geç yargılanacaklardır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı